Поступления в бюджет от дивидендов госкомпаний уменьшатся в 2024 году
Российский Минфин понизил прогноз по поводу поступлений дивидендов в бюджет в 2024 году от компаний с госучастием – до 650 млрд руб. Это на 23% меньше, чем было запланировано в бюджете на 2023 год, отмечает "Интерфакс".
Понижены также ожидания по дивидендам на 2025 год, на 2026-й пока изменений не планируется.
Основными источниками дохода федерального бюджета в части поступления дивидендов являются "Газпром", "Транснефть", Сбербанк и непубличный госхолдинг "Роснефтегаз".