США на этой неделе объявят о введении безвизового режима с Израилем

США в конце этой недели, как ожидается, объявят о введении безвизового режима для граждан Израиля, передает ABC News.

Сейчас посещать США с туристическими целями на срок до трех месяцев без визы имеют права граждане 40 стран, в основном европейских и азиатских.

Неделю назад президент США Джо Байден провел переговоры с израильским премьером Беньямином Нетаньяху в Нью-Йорке. Лидеры стран не комментировали тему "безвиза" публично, но она обсуждалась в ходе переговоров.

Для правительства Нетаньяху введение безвизового режима будет настоящим прорывом, поскольку с администрацией Байдена у него много расхождений, в том числе по поводу Ирана, палестинского конфликта и судебной реформы Израиля.

ABC отмечает, что в последние два года Израиль соответствовал двум их трех наиболее важных критериев при принятии решения о введении "безвиза": низкому проценту отказов в выдаче виз и низкому проценту просрочек виз (со стороны граждан Израиля). Также Тель-Авив стремился выполнить третье требование – о взаимности, в соответствии с которым ко всем гражданам США, включая американцев палестинского происхождения, должны относиться одинаково хорошо во время их поездок по Израилю или транзитом через него.