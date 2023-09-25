25 Сентября 2023
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Общество Иркутская область
Фото: irzs.ru

Девятью новыми автомобилями пополнился парк скорой медицинской помощи в Иркутской области

Девять новых автомобилей переданы сегодня руководителям лечебных учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в Иркутске, Ангарске и Братске. С этим событием врачей поздравили губернатор региона Игорь Кобзев, спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов и председатель комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента Артем Лобков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания Иркутской области, автомобили пополнят автопарки иркутской станции скорой медицинской помощи, ангарской городской больницы, братской городской станции скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф. Транспорт приобрели за счет средств федерального бюджета. По информации регионального минздрава, всего на балансе отделений и станций скорой медицинской помощи числится 439 автомобилей.

Скорая помощь(2020)|Фото: Накануне.RU

Глава областного парламента отметил, что в Иркутской области необходимо создавать возможности для оказания качественной экстренной и плановой медпомощи пациентам.

александр ведерников(2023)|Фото: irzs.ru

«Новые машины скорой помощи – это хороший вклад в систему экстренного здравоохранения Иркутской области. Однако нам необходимо создавать возможности для оказания качественной плановой медицинской помощи с помощью мобильных диагностических и профилактических комплексов. Надо, чтобы в территориях, в том числе отдаленных, регулярно работали пульмомобили, кардиомобили, мобильные стоматологии, автомобили лучевой диагностики, маммографы, флюорографы, машины для диагностики женского здоровья, фельдшерско-акушерские пункты. При такой своевременной профилактике, необходимость оказания скорой помощи значительно снизится», – сказал Александр Ведерников.

Теги: александр ведерников, атомобили скорой помощи,


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