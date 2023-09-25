Проверка забраковала воду в квартирах Первоуральска. Норма мутности превышена в 7 раз

25 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Проверка забраковала воду в квартирах Первоуральска. Норма мутности превышена в 7 раз

Жителям Первоуральска запретили использовать воду из-под крана для употребления в пищу. Результаты проверки показали превышение концентрации вредных для здоровья человека веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО).

Провести независимый отбор воды попросил депутат гордумы Первоуральска Дмитрий Хаймин. Жители четырех квартир на улицах Вайнера, Советской, Пархоменко с радостью пустили к себе сотрудников РЭО, устав стоять в очереди за чистой водой. В дальнейшем, для большей объективности, пробы воды были направлены в две разные лаборатории, которые показали идентичные результаты: запах превысил норму в два раза, мутность - в семь раз, завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

Результаты проверки качества воды в Первоуральске(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

"На фоне всех этих новостей радует уже хотя бы то, что специалисты не нашли в воде бактерий и изменений по водородным показателям. Причиной мутности чаще всего являются частицы песка, гальки и ила. Специалисты не рекомендуют ни пить такую воду, ни использовать в приготовлении пищи. Даже для использования в быту вода должна быть прозрачной, без запаха и вкуса", - написал Хаймин в своих социальных сетях.

Мутная вода в квартирах Первоуральска(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Мутная вода в квартирах Первоуральска(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

"Проблему придется решать на областном и федеральном уровнях. Результаты мы уже отправили в надзорные органы и областным чиновникам", - заявили в региональном отделении РЭО.

Таким результатам горожане вряд ли будут удивлены - проблемы с водопроводной водой не решаются полгода. Ну а пока глава первоуральской администрации Игорь Кабец обещает разобраться в ситуации, по выходным местные жители стоят в очередях к водовозам с канистрами и банками. В народе их уже называют "очередью Кабца".

Несмотря на позитивные прогнозы от властей города и региона, первоуральцы продолжают жаловаться на вонь из крана, черную воду и невозможность нормально помыться. Еще больше горожан беспокоят наступающие заморозки, когда чистую воду могут перестать возить. Чиновники утверждают, что ситуация налаживается, глава региона Евгений Куйвашев взял решение проблемы на контроль, однако жители города уверены, что власти не собираются разбираться в проблемах обычного народа.

Теги: вода, ервоуральск, проверка, РЭО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети