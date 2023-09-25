Проверка забраковала воду в квартирах Первоуральска. Норма мутности превышена в 7 раз

Жителям Первоуральска запретили использовать воду из-под крана для употребления в пищу. Результаты проверки показали превышение концентрации вредных для здоровья человека веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО).

Провести независимый отбор воды попросил депутат гордумы Первоуральска Дмитрий Хаймин. Жители четырех квартир на улицах Вайнера, Советской, Пархоменко с радостью пустили к себе сотрудников РЭО, устав стоять в очереди за чистой водой. В дальнейшем, для большей объективности, пробы воды были направлены в две разные лаборатории, которые показали идентичные результаты: запах превысил норму в два раза, мутность - в семь раз, завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

"На фоне всех этих новостей радует уже хотя бы то, что специалисты не нашли в воде бактерий и изменений по водородным показателям. Причиной мутности чаще всего являются частицы песка, гальки и ила. Специалисты не рекомендуют ни пить такую воду, ни использовать в приготовлении пищи. Даже для использования в быту вода должна быть прозрачной, без запаха и вкуса", - написал Хаймин в своих социальных сетях.

"Проблему придется решать на областном и федеральном уровнях. Результаты мы уже отправили в надзорные органы и областным чиновникам", - заявили в региональном отделении РЭО.

Таким результатам горожане вряд ли будут удивлены - проблемы с водопроводной водой не решаются полгода. Ну а пока глава первоуральской администрации Игорь Кабец обещает разобраться в ситуации, по выходным местные жители стоят в очередях к водовозам с канистрами и банками. В народе их уже называют "очередью Кабца".

Несмотря на позитивные прогнозы от властей города и региона, первоуральцы продолжают жаловаться на вонь из крана, черную воду и невозможность нормально помыться. Еще больше горожан беспокоят наступающие заморозки, когда чистую воду могут перестать возить. Чиновники утверждают, что ситуация налаживается, глава региона Евгений Куйвашев взял решение проблемы на контроль, однако жители города уверены, что власти не собираются разбираться в проблемах обычного народа.