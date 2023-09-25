25 Сентября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/zoryka

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко сообщает Properm.ru.

Заявление от его жены к омбудсмену поступило в субботу. Сапко направил запрос федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, при которой работает группа, занимающаяся обменом военнослужащими.

Ранее в украинских пабликах и правозащитных тг-каналах появился видеоролик, на котором был снят человек, похожий на Алексея Третьякова. Он 7 сентября 2023 года заключил контракт с Минобороны. Служил в составе батальона "Ахмат". 21 сентября появилось видео из плена.

Алексей Третьяков(2023)|Фото: t.me/zoryka

Сообщается, что Третьякова ранили в селе Клещеевка. Он получил огнестрельное ранение в живот, также осколок попал в поясницу. Позже военный потерял сознание.

Напомним, Третьяков покинул должность в 2018 году после уголовного дела. Чайковский горсуд наказал бывшего мэра Алексея Третьякова за незаконную выдачу подчиненной квартиры. В конце 2016 – сентябре 2017 гг. Третьяков незаконно дал служебную квартиру подчиненной. Вскоре жилье стало собственностью ее родственника. В январе 2019 г. суд приговорил его за это к трем годам колонии общего режима с запретом занимать организационно–распорядительные и административно–хозяйственные должности во власти. В апреле 2019 г. решение оставил в силе краевой суд. Экс-чиновник утверждал, что приговор суда первой инстанции является незаконным и необоснованным и просил направить дело на новое рассмотрение.

В июле 2020 экс-глава вышел на свободу по УДО.

Теги: Алексей Третьяков, плен, Украина


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