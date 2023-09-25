Глава "АвтоВАЗа" заявил о достижении заводом IT-суверенитета

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что предприятие достигло IT-суверенитета.

"На "АвтоВАЗе" установлено более 400 различных специализированных программных продуктов. Мы провели огромную работу, чтобы достичь IT-суверенитета по всем направлениям нашей производственной деятельности. И в мае мы такого суверенитета достигли", - сказал РИА Новости Соколов.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию нижней палаты парламента, сообщил, что Россия опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы.

"США заявляли, что экономика России будет разорвана в клочья, но произошло обратное. Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира, а США потеряли статус крупнейшей экономики мира, опустившись на второе место после Китая. Мир развивается, а европейские государства, потерявшие суверенитет и ставшие вассалами США, наказали сами себя. Их экономика ослабла", - заявил Володин.

Вероятно, он ссылается на данные Всемирного банка и исследования World Economics Research. По итогам 2022 г. британские исследователи действительно поставили Россию на пятое место по величине экономики. Какова ситуация по итогам восьми месяцев 2023 г. – пока не известно.