25 Сентября 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральцу грозит 15 лет колонии за выбивание долга со школьницы

В Свердловской области молодой человек может надолго отправиться за решетку за то, что выбивал долг с 16-летней школьницы.
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Как сообщает Telegram-канал Baza, 24-летний житель Каменска-Уральского увидел в мессенджере объявление о "подработке": нужно было прийти домой к 16-летней девушке и "наказать" ее за долг наркошопу в 100 тысяч рублей. За "работу" новоявленному "коллектору" пообещали 10 тысяч.

В результате парень проник в квартиру и заставил девушку раздеться. Затем он потребовал от школьницы написать на бумаге извинения перед наркошопом и указать свое полное имя. Все это "коллектор" снял на камеру.

"Чтобы получить свои 10 тысяч, Андрей должен был скинуть видео заказчикам. Успел ли он это сделать, неясно – уже на следующий день "коллектора" задержали, и теперь за съемки школьницы ему грозит до 15 лет", - пишет канал.

Ранее сообщалось, что свердловчане стали меньше жаловаться на действия коллекторов.

Теги: коллектор, долг, школьница


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