Скончался экс-министр экономики России Евгений Ясин

В Москве скончался экс-министр экономики России, бывший научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Ему было 89 лет.

О смерти Ясина сообщили несколько Telegram-каналов, в частности – экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ).

В конце августа стало известно о госпитализации Ясина. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что у экономиста мог быть отек мозга и проблемы с работой сердца. Нагрузку дали и сопутствующие заболевания.

Ясин возглавлял министерство экономики с 1994 года, в 1998 году стал научным руководителем Высшей школы экономики, в 2021 году ушел с этого поста. Является одним из идеологов экономических реформ 90-х, в том числе участвовал в разработке программы "500 дней" по переходу страны к рыночной экономике.