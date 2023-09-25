Прокуратуру просят защитить сельхозземли в Сысерти после решения построить мусорный полигон

У АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" предложили забрать сельхозземли в Сысертском районе, определенные под строительство мусорного полигона. С такой просьбой к прокуратуре Свердловской области обратился президент фонда "Зеленый Урал" Никита Соловьев.

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Напомним, что для размещения объекта "Екатеринбург-Юг" областное правительство выбрало участок вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только 1,5-миллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Однако, как стало известно, 120 га земли, отданные под строительство, обладали статусом сельхозназначения.

"В условиях санкционного давления и реализующейся Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом президента РФ от 30 января 2010 года №120, земли сельскохозяйственного назначения имеют стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны, фактором сохранения ее государственности и суверенитета", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Он также обратился в прокуратуру с просьбой организовать проверку, изъять землю из собственности и запретить ее перевод в земли иных категорий.

Напомним, что об участке под строительство мусорного полигона "Екатеринбург-Юг" было объявлено 20 сентября. Объект хотят расположить в 1,15 км на восток от границ д. Андреевка, 6,5 км южнее села Щелкун и около 6 км юго-восточнее села Новоипатовское. Концессионером в этом проекте стало ООО "Экологические системы", подконтрольное бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Последняя озвученная стоимость проекта составляет около 14 млрд руб., что сулит существенную нагрузку на областной бюджет и на коммунальные тарифы.