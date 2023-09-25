Прокуратуру просят защитить сельхозземли в Сысерти после решения построить мусорный полигон

25 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: све.рф/ Полина Зиновьева

Прокуратуру просят защитить сельхозземли в Сысерти после решения построить мусорный полигон

У АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" предложили забрать сельхозземли в Сысертском районе, определенные под строительство мусорного полигона. С такой просьбой к прокуратуре Свердловской области обратился президент фонда "Зеленый Урал" Никита Соловьев.
Читайте также:

Напомним, что для размещения объекта "Екатеринбург-Юг" областное правительство выбрало участок вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только 1,5-миллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Однако, как стало известно, 120 га земли, отданные под строительство, обладали статусом сельхозназначения.

"В условиях санкционного давления и реализующейся Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом президента РФ от 30 января 2010 года №120, земли сельскохозяйственного назначения имеют стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны, фактором сохранения ее государственности и суверенитета", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Он также обратился в прокуратуру с просьбой организовать проверку, изъять землю из собственности и запретить ее перевод в земли иных категорий.

Напомним, что об участке под строительство мусорного полигона "Екатеринбург-Юг" было объявлено 20 сентября. Объект хотят расположить в 1,15 км на восток от границ д. Андреевка, 6,5 км южнее села Щелкун и около 6 км юго-восточнее села Новоипатовское. Концессионером в этом проекте стало ООО "Экологические системы", подконтрольное бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Последняя озвученная стоимость проекта составляет около 14 млрд руб., что сулит существенную нагрузку на областной бюджет и на коммунальные тарифы.

Теги: прокуратура, Сысерть, сельхозземли, Зеленый Урал, мусорный полигон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети