В Севастополе идет "демонтаж аварийных конструкций" здания штаба Черноморского флота

Власти Севастополя предупредили горожан и гостей города о "глухом звуке", который только что можно было слышать в центре.

"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота", - говорится в сообщении губернатора Михаила Развожаева.

В пятницу в результате ракетного удара ВСУ было повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. По предварительным данным, погиб один военнослужащий.