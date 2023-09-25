Власти задумались об "исправлении" курса рубля с помощью "китайской модели"

Российские власти задумались об "исправлении" курса рубля с помощью "китайской модели". При этом внедрять два курса – внешний и внутренний – они не хотят, а только говорят о "некой мембране".

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в России сейчас нет ограничений на перевод рублей за рубеж, в результате "у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля".

Выступая в Совете Федерации, Решетников предложил создать "некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей".

"Ни в коем случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого", - добавил министр.

"Китайская модель" предполагает фактически именно два курса: внутренний, который может колебаться лишь в пределах 2% от базовой ставки, устанавливаемой ЦБ, и внешний – его цена формируется рыночными факторами, но он обращается только на зарубежных рынках.