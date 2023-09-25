Решетников пообещал россиянам "достаточно видимый" уровень инфляции на 2024 год

Оптимисты из Минэкономразвития России прогнозируют инфляцию на уровне 7,2% в 2024 году. Часто прогнозы этого министерства оказываются гораздо ниже, чем реальные цифры.

"Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", - заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

Ранее Центральный банке России спрогнозировал инфляцию по итогам 2023 года в районе 6-7%, в 2024-м – около 4,5%, но при условии ужесточения денежно-кредитной политики, то есть поддержания высокой ключевой ставки.