Главу Артемовского оштрафовали за свалку на берегу Бобровки

Глава Артемовского ГО Константин Трофимов был привлечен к ответственности за административное правонарушение и оштрафован на 10 тыс. рублей. Причиной послужило выявление несанкционированной свалки на левом берегу реки Бобровка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на свалке были обнаружены доски, стеклотара, автомобильные покрышки, пластик, деревянные паллеты. За этим последовало возбуждение дела в отношении Трофимова по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ – "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Штраф градоначальнику назначил главный специалист отдела по региональному госконтролю по Южному и Восточному управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Константин Трофимов решил обжаловать постановление надзорного органа в Артемовском городском суде. Там его представитель заявил, что глава городского округа не может быть ответственным за свалку, поскольку за вывоз, утилизацию и переработку отходов в округе отвечает МБУ "Жилкомстрой".

Суд не согласился с такой позицией, поскольку за правильную утилизацию бытовых отходов ответственен именно глава горадминистрации.

"Имея возможность для соблюдения законодательства, Трофимов допустил пренебрежительное отношение к исполнению организационно-распорядительных полномочий. Постановление должностного лица было признано законным и обоснованным".

Чиновник обжаловал штраф в вышестоящей инстанции, однако и там не нашел поддержки. Свердловский областной суд оставил решение в силе.