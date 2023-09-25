Главу Артемовского оштрафовали за свалку на берегу Бобровки

25 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Главу Артемовского оштрафовали за свалку на берегу Бобровки

Глава Артемовского ГО Константин Трофимов был привлечен к ответственности за административное правонарушение и оштрафован на 10 тыс. рублей. Причиной послужило выявление несанкционированной свалки на левом берегу реки Бобровка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на свалке были обнаружены доски, стеклотара, автомобильные покрышки, пластик, деревянные паллеты. За этим последовало возбуждение дела в отношении Трофимова по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ – "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Штраф градоначальнику назначил главный специалист отдела по региональному госконтролю по Южному и Восточному управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Константин Трофимов решил обжаловать постановление надзорного органа в Артемовском городском суде. Там его представитель заявил, что глава городского округа не может быть ответственным за свалку, поскольку за вывоз, утилизацию и переработку отходов в округе отвечает МБУ "Жилкомстрой".

Суд не согласился с такой позицией, поскольку за правильную утилизацию бытовых отходов ответственен именно глава горадминистрации.

"Имея возможность для соблюдения законодательства, Трофимов допустил пренебрежительное отношение к исполнению организационно-распорядительных полномочий. Постановление должностного лица было признано законным и обоснованным".

Чиновник обжаловал штраф в вышестоящей инстанции, однако и там не нашел поддержки. Свердловский областной суд оставил решение в силе.

Теги: Трифомов, Артемовский, штраф, свалка, Бобровка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети