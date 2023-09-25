Замглавы Дзержинского района Перми запретили занимать руководящие должности

Замглавы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает РБК Пермь.

Суд вынес решение о запрете занимать руководящие должности на госслужбе на четыре года. Адвокат Ракинцева намерен обжаловать приговор. Он сообщил, что обвинение не предоставило ни одного доказательства. Сторона защиты настаивает на невиновности чиновника.

Будет ли Ракинцев уволен, пока неизвестно.

По версии следствия, Ракинцев на своем посту совершил ряд противоправных действий, из-за чего были нарушены жилищные права горожан на создание комфортных условий проживания. В частности, замглавы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесная, 17. Вместо этого дома в документы вписан дом по ул. Куфонина, 14.

Средства должны были выделить по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Чиновник единолично принял решение об исключении этого объекта из адресного перечня на текущий год. Предварительно, между Ракинцевым и управляющей компанией возник спор о подрядчике, который будет выполнять эти работы. Ракинцев пытался заставить УК согласиться на то, чтобы работы выполняла компания, сотрудничающая с администрацией.

Напомним, о задержании чиновника мы сообщали 16 декабря прошлого года. Задержанию предшествовало проведение следственных действий.