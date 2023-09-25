FT: Россия обошла западный "ценовой потолок" на нефть

Поставки сырой нефти в России минувшей весной выросли на 50%, несмотря на введенные западными странами санкции, в том числе верхний ценовой предел на российскую нефть в размере $60 за баррель, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Также издание ссылается на оценки Киевской школы экономики, согласно которым доходы России от экспорта нефти, скорее всего, увеличатся – из-за тренда на рост стоимости нефти и снижения скидки на российскую нефть марки Urals.

Кроме того, Россия успешно обходит "ценовой потолок", о чем говорят данные о перевозках российской нефти: в августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ были без западных страховок. Именно запрет на страхование в представлении западных стран служит гарантией обеспечения "ценового потолка".