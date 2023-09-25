25 Сентября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Кушвой три человека пострадали в ДТП

На 11 км автодороги "Кушва - Нижняя Тура" "Мерседец Бенц" влетел в отечественный автомобиль, в результате чего водитель и оба пассажира последнего были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла накануне вечером в 17.40. 48-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с ИЖ2126 под управлением 23-летнего водителя. Он и двое его спутников - мужчины 2003 и 1998 г.р. получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в медучреждения Нижнего Тагила. Более серьезных травм удалось избежать, поскольку все участники движения были пристегнуты штатными ремнями безопасности.

ДТП на 11 км автодороги «Кушва - Нижняя Тура»(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, водитель Мерседеса проживает в Кушве и имеет стаж вождения 22 года. За это время она ни разу не привлекалась к административной ответственности на нарушение ПДД. Однако в минувший вечер женщина отвлеклась от дороги, что и привело к ДТП. Водитель отечественного авто за рулем с 2018 года и также ни разу не привлекался к административной ответственности. Освидетельствование показало, что виновница аварии была трезва.

ДТП на 11 км автодороги «Кушва - Нижняя Тура»(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными при движении по автодорогам, не отвлекаться во время управления транспортными средствами, а также не допускать необдуманных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Теги: Кушва, ДТП


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