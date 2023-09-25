25 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга, упавшая под поезд метро, пришла в сознание

Состояние жительницы Екатеринбурга, упавшей под поезд на станции метро, все еще остается крайне тяжелым.

Все случилось в прошлый понедельник на станции "Проспект Космонавтов": на рельсы упала девушка. По словам очевидцев, ее забрала машина реанимации, она была вся в крови. С сочетанными травмами пострадавшую доставили в городскую больницу №36.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день пациентка остается в реанимации.

"Состояние стабильно тяжелое, в сознании", - рассказали в Минздраве.

На прошлой неделе пострадавшей сделали вторую операцию. О том, находится ли она в сознании, ранее не сообщалось.

Теги: Минздрав, пострадавшая, реанимация, метро, Екатеринбург


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