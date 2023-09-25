25 Сентября 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области комбайн подорвался на гранатометном выстреле

В поселке Горьковский в Белгородской области комбайн подорвался на гранатометном выстреле.

По предварительным данным, пострадал комбайн "Акрос 530", принадлежащий местному ЗАО "Большевик". Baza сообщает, что комбайнер не пострадал, а вот техника получила повреждения. Взрывным устройством оказался гранатометный выстрел ВОГ-17.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новое Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. "Есть один пострадавший - водитель "КамАЗа", он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение", - рассказал глава региона. 

Теги: комбайн, подрыв, поле


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