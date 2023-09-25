25 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура проводит проверку из-за затопления судна на Ямале

На Ямале выясняются обстоятельства затопления судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

23 сентября 2023 года на 505 километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести.

В настоящий момент организованы поиски пропавших.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Теги: катер, Авангард, экипаж, Малая Обь


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Ранее 24.09.2023 13:38 Мск На Ямале пропал экипаж затонувшего катера

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