Прокуратура проводит проверку из-за затопления судна на Ямале

На Ямале выясняются обстоятельства затопления судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

23 сентября 2023 года на 505 километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести.

В настоящий момент организованы поиски пропавших.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.