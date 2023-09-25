Медведчук назвал условия разрядки конфликта на Украине

Бывший депутат Виктор Медведчук назвал три признака окончания конфликта на Украине.

Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся, вторым – приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, третьим – понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты, и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает, написал Медведчук в статье для "АиФ".

Напомним, ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. О возможности такого развития событий сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Отметим, такое заявление Рихтера – не первое из подобных по теме смещения Зеленского или поражения Украины в конфликте. Например, в конце июля 2023 г. Рихтер заявлял, что Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.

22 сентября 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.