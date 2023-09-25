25 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале транспортное предприятие заплатит девочке, сломавшей руку в автобусе

На Урале суд взыскал компенсацию морального вреда после получения травмы в автобусе. Пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае прошлого года в Верхотурье: несовершеннолетняя девочка вместе с отцом ехала в автобусе. Во время остановки она начала вставать с пассажирского сидения и в этот момент ее ударило по руке открывающейся дверью. В результате ребенок сломал руку.

Прокурор подал судебный иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка с ВМУП "Транспорт" городского округа Верхотурский. В итоге муниципальное транспортное предприятие обязали выплатить девочке 50 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки, поскользнувшейся во дворе.

Теги: ребенок, автобус, суд, компенсация


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