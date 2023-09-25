Обвиняемую в детоубийстве екатеринбурженку оставят в СИЗО до конца декабря

Анастасии Петровой из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве троих своих детей, продлили меру пресечения до 25 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

"Суд продлил арест с 25 сентября до 25 декабря включительно", - добавили в суде.

Напомним, трагедия случилась в конце декабря прошлого года. По версии следствия, мать убила троих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в ее чад.

Семья с тремя детьми жила в ЖК "Бажовский" и считалась благополучной. Впоследствии женщина признала, что в момент убийства была под наркотиками. До этого адвокат обвиняемой заявил, что ей могли подливать наркотик. При этом муж женщины проходил по делу как свидетель.

Ранее Петрова окончательно признана невменяемой. В связи с этим прокуратура может ходатайствовать о применении принудительных мер медицинского характера.