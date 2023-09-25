В Югре микроавтобус столкнулся с грузовиком "Магнита"

В Сургутском районе полицейские работают на месте ДТП с участием микроавтобуса "Соболь" и грузового автомобиля "MAN" сети продуктовых магазинов "Магнит", сообщили Накануне.RU в региональном управлении Госавтоинспекции.

Столкновение произошло примерно в 05.10 на 47 километре автодороги "Нефтеюганск - Сургут". По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля "Соболь" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "MAN" под управлением 41-летнего мужчины.

Водитель "Соболя" погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.