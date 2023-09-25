25 Сентября 2023
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Крымчан предупредили о возможных взрывах на полуострове в понедельник

Крымчан и туристов на полуострове предупредили о проведении уничтожения "взрывоопасных предметов", которое сегодня будут проводить спецслужбы.

По словам помощника главы республики Олега Крючкова, уничтожать такие предметы будут в поселке Октябрьское, в Старом Крыму и в Вольном в Джанкойском районе.

Чиновник также в довольно жесткой форме призвал не верить "вбросам и фейкам" про эвакуацию Крыма, не добавляться в неизвестные чаты и не репостить сомнительные сообщения: "Читайте, смотрите, руки с кнопок уберите пожалуйста. Не создавайте хаос в информпространстве. Все важные сообщения будут незамедлительно официально доведены в случаях необходимости".

Теги: крым, взрывы, олег крючков


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