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Фото: УГИБДД по Свердловской области

ДТП с детским автобусом на Среднем Урале может привести к уголовному делу

К выяснению обстоятельств ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей на Среднем Урале, подключился Следственный комитет. Может быть возбуждено уголовное дело.

Все случилось 24 сентября в районе 291 километра трассы "Пермь – Екатеринбург": столкнулись автомобиль Opel и микроавтобус, который вез группу школьников, возвращавшихся домой из парка "Оленьи ручьи". По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Opel.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, начата проверка на предмет возможного преступления по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

ДТП в районе 291 километра трассы "Пермь – Екатеринбург"(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев. Также выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью. Отдельно истребуется документация о работе предприятия, оказывавшего услуги по перевозке детей.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что у свердловской ГИБДД уже возникли вопросы к состоянию дороги, на которой произошло ДТП с детским автобусом.

Теги: автобус, ДТП, проверка, дело, СК


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Развитие сюжета:

Ранее 25.09.2023 11:39 Мск Бастрыкин затребовал доклад по ДТП с детским автобусом на Урале

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Ранее 24.09.2023 21:33 Мск Свердловская ГИБДД нашла нарушения в состоянии дороги, на которой произошло ДТП с детским автобусом
Ранее 24.09.2023 19:54 Мск В Свердловской области 22 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

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