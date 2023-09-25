В Курске несколько домов повреждены украинскими беспилотниками

В Курске повреждены несколько домов "из-за атаки украинских БПЛА", сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет", - пишет Старовойт в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще один беспилотник упал в Курском районе, там выбиты стекла в частном доме.

Всем, у кого пострадало имущество, обещают помощь в восстановлении.