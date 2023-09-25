25 Сентября 2023
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Фото: Министерство обороны Дании

Дания отказала России в запросах о правовой помощи по подрыву "Северных потоков"

Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о том, что Копенгаген отказал Москве не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу.

Генеральная прокуратура России получила ответ лишь на один запрос: в июне датская прокуратура сообщила, что обнаруженный в феврале компанией Nord Stream AG 2 предмет цилиндрической формы был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой использованный дымовой буй, сказал РИА Новости Барбин.

Напомним, ранее источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Также сообщается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

Также стало известно, что аренду яхты осуществило турагентство Feeria Lwowa с базой в Варшаве, руководителем которого 54-летняя жительница Киева Наталия А. Один из членов экипажа был идентифицирован как гражданин Украины по имени Валерий К., арендовавший яхту, представив поддельное молдавское удостоверение личности. После проведения расследования выяснилось, что это кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ.

Теги: Дания, Россия, "Северный поток", подрыв


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