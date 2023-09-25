Счетная палата поддержала субсидирование аренды жилья

Субсидирование аренды жилья позволит начать "обеление" данного рынка.

Как заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, это подтолкнет арендодателей заключать узаконенные договоры. "Счетная палата уже отмечала, что существует необходимость в развитии иных, помимо ипотеки, механизмов улучшения жилищных условий", — отметила она.

Она указала, что в настоящее время ипотека зачастую менее доступна для граждан. При этом, развитие арендного жилья, рынок которого сегодня находится в "тени", закономерный выход из сложившейся ситуации.

"Появление субсидируемой аренды как раз позволит начать процесс «обеления» рынка, поскольку подтолкнет собственников заключать узаконенные договоры, чтобы арендаторы могли получать субсидии от государства", — отметила аудитор, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России посуточную аренду жилья впишут в Жилищный кодекс. Проект Минстроя об этом поддержало правительство.