Обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей представят в октябре

В октябре Банк России намерен провести презентацию модернизированных банкнот 1000 и 5000 рублей образца 2023 года.

Гознак их печатает. По цвету купюры не будут отличаться от действующих. Как сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов, разработан и концептуальный дизайн модернизированной 500-рублевой купюры, выпуск которой планируется в 2024 году — в ближайшее время его вынесут на рассмотрение совета директоров.

Также зампред объявил о старте "монетной недели", которая впервые пройдет по всей России. Граждане смогут без комиссии обменять накопившиеся монеты на банкноты. Не исключено, что кому-то достанется и обновленная сторублевая купюра, доля которой в обращении пока невелика, сообщают "Известия".

Центробанк утвердил концепцию изображения на обновленных купюрах номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей летом 2022 года. На них будут изображены по одной из более 20 предложенных достопримечательностей Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.