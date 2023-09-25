25 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: instagram.com/glava.ekb

Обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей представят в октябре

В октябре Банк России намерен провести презентацию модернизированных банкнот 1000 и 5000 рублей образца 2023 года.

Гознак их печатает. По цвету купюры не будут отличаться от действующих. Как сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов, разработан и концептуальный дизайн модернизированной 500-рублевой купюры, выпуск которой планируется в 2024 году — в ближайшее время его вынесут на рассмотрение совета директоров.

Также зампред объявил о старте "монетной недели", которая впервые пройдет по всей России. Граждане смогут без комиссии обменять накопившиеся монеты на банкноты. Не исключено, что кому-то достанется и обновленная сторублевая купюра, доля которой в обращении пока невелика, сообщают "Известия".

Центробанк утвердил концепцию изображения на обновленных купюрах номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей летом 2022 года. На них будут изображены по одной из более 20 предложенных достопримечательностей Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.

Теги: деньги, банкноты, ЦБ РФ


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.08.2022 08:43 Мск Екатеринбург и Нижний Новгород. ЦБ утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 купюр

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