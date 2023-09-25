Законопроект о штрафах за наем без военника не поддержали в Госдуме

Проект закона о введении штрафов для работодателей за наем сотрудников без документов о воинском учете не получил поддержки в Госдуме России.

Профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству собирается дать рекомендацию отклонить документ. Парламентарии увидели в инициативе противоречие с Трудовым кодексом. В парламенте Калужской области, где разработали законопроект, не смогли пояснить, будут ли вновь предлагать ввести штрафы для работодателей уже с поправками в ТК РФ. В настоящее время в кодексе нет запрета на заключение трудового договора с кандидатом без документов воинского учета.

Региональные депутаты предложили выделить в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) заключение трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета.

За это предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. руб, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Также предлагается наказывать руководителя, если он не сообщил в военкомат сведения о принятии на работу или увольнении граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, сообщают "Известия".