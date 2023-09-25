Законопроект о штрафах за наем без военника не поддержали в Госдуме

25 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Законопроект о штрафах за наем без военника не поддержали в Госдуме

Проект закона о введении штрафов для работодателей за наем сотрудников без документов о воинском учете не получил поддержки в Госдуме России.

Профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству собирается дать рекомендацию отклонить документ. Парламентарии увидели в инициативе противоречие с Трудовым кодексом. В парламенте Калужской области, где разработали законопроект, не смогли пояснить, будут ли вновь предлагать ввести штрафы для работодателей уже с поправками в ТК РФ. В настоящее время в кодексе нет запрета на заключение трудового договора с кандидатом без документов воинского учета.

Региональные депутаты предложили выделить в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) заключение трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета.

За это предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. руб, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Также предлагается наказывать руководителя, если он не сообщил в военкомат сведения о принятии на работу или увольнении граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, сообщают "Известия".

Теги: законопроекты, Госдума, военский учет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети