Эксперты ВНИИ труда Минтруда заявили о появлении феномена "рыночной бедности" в России

В России появился феномен "рыночной бедности".

Как сообщили эксперты ВНИИ труда Министерства труда РФ, в ее основе — высокая доля низкооплачиваемой работы в субъектах, низкие зарплаты, а также неполные и нестабильные формы занятости. На фоне общего по стране роста благосостояния населения более чем в половине регионов жалованье ниже среднего по рынку, говорят в сервисе HeadHunter. Для решения проблемы предлагается увеличивать долю высокотехнологичного производства и развивать человеческий капитал.

Как считают профессор, заслуженный работник Минтруда Александр Разумов и старший научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова, современная модель бедности в России, которая сформировалась за последние 30 лет, это, прежде всего результат недостаточного уровня доходов от занятости. Поэтому можно выделить категорию "рыночной", или "новой" бедности, которая характерна для работающего малоимущего населения. Распространена ситуация, когда люди трудоустроены, но зарабатывают настолько мало, что остаются за чертой бедности.

По словам авторов работы "Основные причины и характеристики бедности работающего населения", бедность, это невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника. Эксперты считают, что в основе "рыночной" нехватки денег лежат высокая доля низкооплачиваемых вакансий в регионах, недостаточный уровень жалованья, неполные и нестабильные формы занятости, сообщают "Известия".

Напомним, российские власти слишком упрощают понятие "бедность" – до такого уровня, при котором в разряд "бедных" попадают только люди с минимальным доходом. При этом протекающая крыша и туалет во дворе – тоже показатель бедности, но расширение понятия приведет к дополнительным нагрузкам на бюджет, полагают эксперты.