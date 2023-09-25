25 Сентября 2023
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Фото: Pexels

Власти захотели собирать больше данных об авиапассажирах

Российские власти хотят получать больше данных о пассажирах.

Это предполагается делать при бронировании авиабилетов. Персональные данные предложено собирать в централизованную базу. Туда хотят вносить информацию, в том числе о способе оплаты билета, багаже, изменениях в бронировании и другие сведения. Окончательный список категорий таких данных еще не определен. Речь идет об автоматизированных централизованных базах персональных данных о пассажирах (АЦБПДП), которые входят в состав единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Оператором системы является подведомственный Минтрансу РФ ФГУП "Защитаинфотранс".

В настоящее время в эту систему передаются ФИО пассажира, дата рождения, данные документа, по которому осуществлялась бронь, пункты отправления и назначения пассажира, дата его поездки, пол и гражданство, номер телефона и адрес электронной почты. К этой информации хотят добавить данные о наименовании банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и IP-адрес компьютера, с которого передавалась информация при бронировании.

В госсистему также могут начать загружать данные о багаже, дате, когда пассажир бронировал билет, с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь.

По словам экспертов, эти шаги связаны со стремлением повысить уровень безопасности, в том числе в транспортной сфере.

Как заявил исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев, на стоимость билетов это не повлияет, так как расходы на системы бронирования не самые значительные для перевозчиков, сообщают "Известия".

Теги: авиапассажиры, авиация, авиабилеты


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