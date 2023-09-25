25 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Депутаты предложили зарплату учителям не ниже 2,5 МРОТ

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внес на рассмотрение проект закона, который предлагает установить заработную плату учителям на полной ставке, не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда в регионе, где они преподают.

Как сообщил в Telegram парламентарий, необходима гарантия для каждого педагога достойного уровня заработной платы при работе на полную ставку. Зарплата не может быть уменьшена, а условия оплаты труда не могут быть ухудшены с принятием данного документа.

Как следует из пояснительной записке к законопроекту, во многих российских регионах заработные платы учителей невысокие, из-за чего теряется мотивация и престиж профессии. Отмечается, что в ряде случаев заработная плата некоторых учителей, особенно в сельской местности, не только не достигает уровня средней зарплаты по региону, но порой едва достигает минимального размера оплаты труда.

Тем временем, российские учителя сопротивляются цифровизации школы, и это явление отчасти подобно луддизму, когда в начале XIX века в Англии были стихийные протесты против внедрения машин на производстве и вытеснения людей.

Теги: учителя, образование, МРОТ, зарплата


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