25 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: каждый третий россиянин не планирует покупать автомобиль

41% россиян никогда не имел автомобиля.

Как показал опрос ВЦИОМ, 31% участников исследования не намерены покупать машину и в будущем. 10% из тех, у кого нет и не было автомобиля, планируют купить машину в ближайшее время. Из них больше женщин, чем мужчин (12% против 9%), и граждан в возрасте от 18 до 24 лет (34% опрошенных). Среди молодых людей в возрасте 25–34 лет хотят приобрести транспортное средство 23%, среди 35–44-летних – 10%. Среди респондентов 45–59 лет готовятся к покупке 4%.

У 58% участников исследования когда-либо были автомобили. Как правило, россияне покупают автомобили не реже чем раз в шесть лет. Раз в 6–10 лет новую покупку совершают 29% опрошенных, реже, чем через 10 лет – 28%. Такая стратегия особенно популярна среди старшего поколения (41%).

Среди факторов, которые учитываются при покупке автомобиля, вошли: цена (65%); функциональность и характеристики (48%); экономичность и расход топлива (32%). Мужчины и женщины обращают внимание практически на одни и те же вещи, но женщинам чуть важнее экономичность и расход топлива (35% против 29%), сообщают "Ведомости".

Теги: транспорт, автомобили


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