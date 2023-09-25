По итогам выборов в Совете Федерации появились 24 новых сенатора

По итогам прошедших в сентябре выборов в Совете Федерации появились 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия.

Как заявил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, Совфед открывает осеннюю сессию в полном составе - 178 сенаторов, при этом полностью представлены новые регионы, сообщает РИА Новости.

По итогам прошедших выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью сформирована исполнительная и законодательная власть. Каждый регион представлен в Совфеде двумя сенаторами.