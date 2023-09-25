Богомаз: Над Брянской областью сбит беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины над Брянской областью.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, это случилось около 22.20 мск. Беспилотник был самолетного типа.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что дрон сбили над Брянским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Курскую и Белгородскую области атаковали украинские беспилотники.