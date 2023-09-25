Богомаз: Над Брянской областью сбит беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины над Брянской областью.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, это случилось около 22.20 мск. Беспилотник был самолетного типа.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что дрон сбили над Брянским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Курскую и Белгородскую области атаковали украинские беспилотники.