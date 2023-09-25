Приказ Аксенова об эвакуации жителей с Крыма назвали фейком

Приказ главы Крыма Сергея Аксенова об эвакуации жителей с полуострова в связи с "нарастающей угрозой" и "последующим переходом Крыма в юрисдикцию Украины", который распространяется в социальных сетях, является фейком.

Об этом сообщил в Telegram помощник главы полуострова Олег Крючков. Он прикрепил снимок сообщения из Telegram-канала под названием "Крым.Эвакуация". Из описания следует, что Аксенов якобы объявил эвакуацию жителей, а места сбора будут публиковаться в группе.

Крючков назвал это "вбросами и фейками врага", призвав доверять только официальной информации.

Ранее губернатор Севастополя назвал ложной информацию об ударах по энергетическим объектам.