В Омской области мужчина убил деверя, двух своих сыновей и себя

В поселке Любино Омской области многодетный отец застрелил из ружья 27-летнего деверя, двух своих малолетних детей трех и пяти лет, а после - покончил с собой.

Чудовищное преступление расследуют сотрудники СУ СК РФ по Омской области. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла вечером, 24 сентября. 36-летний мужчина поссорился с женой на фоне бракоразводного процесса и схватился за ружье. Жена и двое других детей - годовалый ребенок и семилетний смогли убежать.

В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допросы потерпевшей, свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.