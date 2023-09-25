25 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Омской области мужчина убил деверя, двух своих сыновей и себя

В поселке Любино Омской области многодетный отец застрелил из ружья 27-летнего деверя, двух своих малолетних детей трех и пяти лет, а после - покончил с собой.

Чудовищное преступление расследуют сотрудники СУ СК РФ по Омской области. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла вечером, 24 сентября. 36-летний мужчина поссорился с женой на фоне бракоразводного процесса и схватился за ружье. Жена и двое других детей - годовалый ребенок и семилетний смогли убежать.

В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допросы потерпевшей, свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Теги: убийство, отец, дети, жена


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