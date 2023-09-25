Wink вступил в борьбу с буллингом. Психологи помогут зрителям "Плаксы" дать отпор обидчикам

Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), телеканал СТС и "Руки Вверх! production" запускают федеральный проект "Я не плакса. РФ", призванный помочь зрителям видеосервиса справиться с травлей и найти в себе силы противостоять обидчикам. Об этом на премьере первых двух серий нового молодежного сериала "Плакса" рассказал креативный продюсер "Руки Вверх! production" Вадим Бакунев.

По сценарию, 8-классница Маша (дочь Сергея Жукова – Ника Жукова) переезжает с родителями из Москвы в небольшой город из-за проблем отца с бизнесом. В школе она сразу встречается с травлей со стороны сверстников, безразличными к проблемам подростков учителями, а дома – с игнорированием близких, которые больше сосредоточены на финансовом положении семьи. Единственной отдушиной является музыка, однако и этот островок спокойствия хотят забрать школьные хулиганы. Тому, как девушка будет бороться за свое место под солнцем вымышленного городка Новоморска, и посвящены 8 серий сериала.

"В рамках проекта "Я не плакса. РФ", психологи разбирают на основе нашего сериала формы буллинга и как с ним бороться. В титрах к сериалу будет QR-код, перейдя по которому можно попасть на сайт проекта. Там находятся формы обращения для учителей, родителей и ребенка, которые подверглись буллингу или стали его свидетелем. Можете туда написать и вам ответят психологи", – рассказал Вадим Бакунев.

В сериале также снялись Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие. Многие из актеров и создателей картины так или иначе сталкивались с травлей, что позволило как можно реалистичнее передать внутреннее состояние персонажей. Именно так и родилась идея помочь зрителям с их непростыми историями и показать, что даже самые негативные события в будущем могут стать полезным опытом.

"У многих из нас есть дети, в том числе и у Сергея Жукова, дочь которого играет главную роль. Она тоже сталкивалась с буллингом, несмотря на известную фамилию. Я сталкивался с буллингом в своем детстве, режиссер тоже имеет дочь подростка – она также принимала участие в проекте. Мы пытались сделать все как можно реалистичнее, но мы работаем с безопасным контентом, и потому нам нельзя жестить. Несмотря на то, что мы показываем в кадре – мы не должны давать негативную модель поведения тем, кто это смотрит. Упор показать внутреннее состояние героев", – пояснил Бакунев.

Для работы над проектом были приглашены два сценариста, ранее работавшие над сериалом "Новенький". У одного из них имеется второе высшее образование – детский психолог. Благодаря этому на площадке имеется точное понимание того, что могут чувствовать и как должны вести себя подростки, что, в свою очередь, добавляет правдоподобности сериалу.

Сериал "Плакса" является оригинальным проектом, предложенным на реализацию видеосервису Wink. Как отметил директор по контентной политике платформы Александр Косарим, цепляют именно живые истории, передающие личные тревоги. Автором очередной новинки может стать каждый - достаточно прислать свой сценарий или пилотную серию.

"Если есть у человека мечта написать какой-то сценарий и реализоваться, мне кажется, это точно нужно делать. Я за такую теорию - если у человека что-то внутри горит и он хочет самовыражаться, он должен это делать невзирая ни на что и, соответственно, идти к своей мечте. Я не верю в заказные истории, ведь это должна быть близкая тема, которая тебе интересна. Потому, если есть что посмотреть, почитать – присылайте", - заявил Косарим.

Ранее Wink запустил услугу "За кадром", позволяющую по QR-коду заглянуть по ту сторону съемочной площадки. Отсканировав код, пользователи смогут узнать биографию актера, во что одет персонаж и даже найти эту вещь в интернет-магазине, а также узнать, что за музыка играет в кадре. Для зрителей "Плаксы" последнее особенно актуально, ведь все треки были специально написаны для сериала (два из них Сергеем Жуковым) и исполнены главными действующими персонажами. Сейчас авторы проекта готовят к выпуску полноценный альбом со всеми OSTами.