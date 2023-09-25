ИИ заберет хлеб у СМИ? Журналисты со всей России сразились с искусственным интеллектом

Общество не первый год задается вопросом, когда же искусственный интеллект дойдет до того, чтобы стать полноценной заменой человеческим умениям. После этого, прогнозируют диванные футурологи, последует вымирание профессий – в том числе и журналистики. В минувшую пятницу представители СМИ со всей России решили сразиться с ИИ за право оставаться главным рупором в коммуникационном пространстве.

Воркшоп для журналистов "Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента" прошел в Москве в рамках награждения победителей регионального этапа медиаконкурса "Вместе в цифровое будущее". Именно лучшим представителям профессии организатор мероприятия "Ростелеком" дал возможность испытать нейросети и лично убедиться, намерен ли ИИ забрать чужое перо.

По словам старшего вице-президента по информационным технологиям ПАО "Ростелеком" Кирилла Меньшова, ИИ способен совершенствоваться гораздо быстрее человека, тратя на обучение необходимые живому существу часы на еду и сон. Однако при этом не имеет индивидуальности и "души" – того, что способно зацепить потребителя. Более того, при тестировании нейросетей журналистам стало понятно, что ИИ не сможет создать удовлетворяющий все потребности читателя/зрителя контент без подробных и четко сформулированных указаний.

Программы справились с кратким пересказом новостей, выделяя основные тезисы. Но в это же время нейросеть могла проигнорировать то или иное высказывание или упоминание, играющее ключевую роль в тексте. С рерайтом ИИ сработал хуже – на выходе публикация больше походила на краткую справку из Википедии или сухой пересказ фактов, что для восприятия довольно затруднительно. В то же время нейросети приятно удивили при переводе текстов из иностранных источников, расшифровке аудиодорожек и создании индивидуальных изображений, что исключает нарушение авторских прав.

На основе этого Кирилл Меньшов заверил всех присутствующих, что ИИ не настроен конфликтовать с профессией. Напротив, нейросети помогут журналисту быстрее и качественнее выполнять свою работу, оставляя человеку право творить, и беря на себя все остальные затратные по времени процессы.

"Не заменят ли ИИ людей? У нас на этот вопрос ответ очень четкий - точно нет. Наоборот, нам нужно решить задачу, где мы возьмем трудоспособное население в стране, которое будет работать на благо нашей общей экономики? Под угрозой масса профессий, если относиться к ИИ как к угрозе. Мы призываем вас относиться к этому как к возможности. Мы решили спросить саму нейросеть, она считает, что усиливает роль человека и высвобождает время для чего-то более важного, нужного и дает возможность создавать больше разнообразного контента", - заявил Меньшов.

Он также рассказал корреспонденту Накануне.RU, что в следующем году "Ростелеком" планирует предлагать вузам программу обучения работе с искусственным интеллектом. В прошлом году компания запустила для пяти университетов пилотную программу по IT-направлению, постепенно расширив ее до четырех предметов. При этом Меньшов считает, что учить использовать нейросети необходимо еще до поступления на высшее.

"Внедрять обучение работе с ИИ надо уже в школах. Нужно пройти эту развилку, которая раньше была с калькулятором. "Если калькулятор дать, дети будут тупее, так что пусть считают на бумаге", - помните было такое? Время же показало, что использование калькулятора освободило время и силы детей, давая возможность сфокусироваться на других вещах. Мне кажется, с ИИ то же самое. Мы высвободим время учащихся на что-то другое. Мы планируем и в школах ввести базовые уроки. Мы считаем, что это навык будущего", - добавил представитель "Ростелеком".

Если вы уже закончили школу или вуз – ничего страшного. Научиться сотрудничать с ИИ никогда не поздно. Для этого "Ростелеком" подготовил бесплатный видеокурс по работе с нейросетями, практикум по искусственному интеллекту и учебник по промтингу, где расскажут, как правильно ставить задачи перед ИИ.