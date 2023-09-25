25 Сентября 2023
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Фото: форум Утро

В Прикамье мать мобилизованного заявляет, что не может получить тело сына

В Пермском крае мать мобилизованного военнослужащего заявляет, что не может получить тело сына. Известие о смерти женщина получила от супруги сослуживца. В военкомате не могут сообщить, где находится тело военнослужащего, об этом сообщила Накануне.RU друг семьи Ирина Ш.

24-летний военнослужащий Геннадий Ральников был мобилизован из города Верхнечусовские городки для участия в специальной военной операции и погиб 4 сентября 2023 года в Курдюмовке (населенный пункт южнее Артемовска). К ним в блиндаж залетел кассетный снаряд. Мужчина погиб на руках друга, который отправил сообщение жене, и та оповестила мать.

скриншот, переписка(2023)|Фото: читатель Накануне.RU

переписка, скриншот(2023)|Фото: читатель Накануне.RU

Тело молодого человека увезли спустя пять дней, куда - неизвестно, но, предположительно, в госпиталь Горловки, а оттуда его могли вывести в Ростовскую область.

"Попросили сдать ДНК. Был звонок с части. В понедельник, 18 сентября, сдала ДНК. Сейчас отслеживаем посылку, она где-то в Москве. Но сколько это продлится - непонятно, так как быстро это не делается. Дочери сказали, что в Луганске тело было 15 сентября. Якобы оттуда отправили в Ростов, а из Ростова - тишина. Не можем добиться. Военкомат - там тоже не их компетенция. Общалась с одной женщиной, она уже два раза ДНК сдавала. Отца ищет. Толка нет никакого. Собирается ехать в Ростов, мы тоже готовы выехать", - сообщила Накануне.RU мать военнослужащего.

В аппарате уполномоченного по правам человека Пермского края получить оперативный комментарий не удалось.

Теги: мобилизованный, тело, военнослужащий


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