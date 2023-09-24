Американский сенатор не исключил прямого военного столкновения России и США

Американский сенатор Марк Келли (демократ, от штата Аризона) считает возможным прямое военное столкновение США и России в течение двух лет из-за ситуации на Украине и уверен, что без помощи Вашингтона Киев ждет поражение. Об этом со ссылкой на телеканал CBS сообщает ТАСС.

"Если мы потерпим сейчас неудачу, есть вероятность, что через год, через два года мы окажемся в ситуации, когда у нас может возникнуть прямой конфликт с россиянами. Мы этого не хотим", - сказал законодатель.

Говоря об американской поддержки Киева сенатор заявил, что помощь "чрезвычайно важна", и если она прекратится "они проиграют", а Россия одержит победу. По его мнению, решение вопроса о выделении в США средств на поддержку Киева "имеет последствия для всего мира". Сенатор сообщил, что на прошлой неделе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и "попытался воодушевить его", заверив, что дополнительная американская помощь будет поступать.

Коснувшись темы потенциальных поставок на Украину тактических ракет ATACMS, Келли выступил с утверждением, что США "не желают эскалации". По его версии, Киев "нуждается в дополнительном потенциале для поддержания прогресса при контрнаступлении". Говоря о таких попытках ВС Украины, законодатель отметил, что "с некоторыми вещами возникают проблемы".

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от пожаров.