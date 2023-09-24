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Фото: Накануне.RU

Свердловская ГИБДД нашла нарушения в состоянии дороги, на которой произошло ДТП с детским автобусом

Госавтоинспекция установила подробные обстоятельства ДТП на 291 км автодороги "Пермь-Екатеринбург" с участием автомобиля "Опель" и микроавтобуса "Мерседес", перевозившего детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В салоне автобуса, по уточненной информации, находились 20 человек: 15 детей и пять взрослых. В автомобиле "Опель" водитель находился совместно с пассажиром. В ДТП пострадала 11-летняя девочка, пассажирка автобуса. У нее диагностирован перелом носа.

Сообщается, что дети ехали домой в Верхнюю Пышму. Все они учащиеся школы №25 города Верхняя Пышма и вместе с родителями возвращались из парка "Оленьи ручьи", куда ездили на экскурсию. Легковушкой "Опель" управлял 40-летний житель Первоуральска со стажем вождения 12 лет. Автобусом - 53-летний житель Екатеринбурга, стаж вождения которого составляет 30 лет. Оба водителя были трезвые.

По данным ГИБДД, на месте происшествия были выявлены неудовлетворительные дорожные условия: занижение обочины, износ горизонтальной краевой разметке. Дорожная организация, обслуживающая этот участок, обязана будет их устранить. Также были выявлены нарушения в перевозке самих детей - на автобусе не было знака "Дети", отсутствовал желтый маячок, кроме того, не заключен договор фрахтования. В отношении водителя автобуса автоинспекторы составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.23 и ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

За нарушение ч. 6 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей согласование организованной перевозки детей с Госавтоинспекцией, юридическому лицу грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Теги: ДТП, автобус, Opel, пострадавшие, дети


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