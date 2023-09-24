Курскую и Белгородскую области атаковали украинские беспилотники

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Курской областью беспилотнике самолетного типа, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, попытка совершить теракт на территории нашей страны была пресечена в 20.30 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью.

Добавим, что сегодня днем также были сбиты беспилотники над Курской и Белгородскими областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 14.19 сообщил о беспилотнике, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Пострадал водитель. Он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение. В 15.02 по московскому времени Гладков сообщил о сбитом на подлете к городу беспилотнике.

Глава Курской области Роман Старовойт в 10.20 по мск сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. Незначительно пострадала крыша здания. Сработала система ПВО.