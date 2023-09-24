25 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Национальное телевидение Нигера

Нигер закрыл свое воздушное пространство французских самолетов, в том числе компании "Air France"

Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Воздушное пространство Нигера "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании "Air France".

В ответ на запрос AFP авиакомпания Air France сообщила, что ее самолеты "не пролетают над воздушным пространством Нигера".

Теги: Нигер, самолеты, Франция


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