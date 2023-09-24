Нигер закрыл свое воздушное пространство французских самолетов, в том числе компании "Air France"

Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Воздушное пространство Нигера "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании "Air France".

В ответ на запрос AFP авиакомпания Air France сообщила, что ее самолеты "не пролетают над воздушным пространством Нигера".