24 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Свердловской области 22 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Свердловской области на 290 километре трассы Пермь - Екатеринбург произошло ДТП с участием микроавтобуса марки "Mercedes Sprinter" и автомобиля "Opel", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В автобусе находился 21 пассажир, в том числе 15 детей. Автобус ехал из природного парка "Оленьи ручьи" в сторону Екатеринбурга. В районе кафе "Дружинино" он обгонял грузовик, как внезапно водитель "Opel" внезапно приступил к развороту, из-за чего произошло столкновение.

С места ДТП сотрудники нижнесергинской ЦРБ госпитализировали 12-летнюю школьницу с предварительным диагнозом "травма носа" в городскую больницу №9. За остальными пассажирами прибыл резервный автобус. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.

В областном минздраве уточнили, что число пострадавших больше. Всего пострадало 22 человека, в том числе 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались. Взрослым оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались.

Теги: ДТП, автобус, Opel, пострадавшие


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