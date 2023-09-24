Российские военные сопроводили колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха

24 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России В бывшем СССР За рубежом
Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные сопроводили колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха

Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, которые отправились в Армению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, всего в сопровождении миротворцев в Армению отправились пять автобусов и 41 автомобиль. Перевезено 311 мирных жителя, из них 102 - дети.

"Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", - заявляют в Минобороны.

Напомним, 19 сентября в Азербайджане заявили о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, начатой в ответ на "провокации". По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, диверсанты из армянской армии устанавливали в Нагорном Карабахе мины, на которых подорвались мирные жители и сотрудники полиции Азербайджана, обстреливали азербайджанских военных из минометов и огнестрельного оружия.

Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

20 сентября Баку и Степанакерт при посредничестве российских миротворцев заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники.

Во время обострения конфликта погибло пять российских миротворцев. Власти Азербайджана заверяют, что ведется расследование и виновные будут наказаны.

Теги: Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, миротворцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети