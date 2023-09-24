Российские военные сопроводили колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха

Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, которые отправились в Армению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, всего в сопровождении миротворцев в Армению отправились пять автобусов и 41 автомобиль. Перевезено 311 мирных жителя, из них 102 - дети.

"Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", - заявляют в Минобороны.

Напомним, 19 сентября в Азербайджане заявили о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, начатой в ответ на "провокации". По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, диверсанты из армянской армии устанавливали в Нагорном Карабахе мины, на которых подорвались мирные жители и сотрудники полиции Азербайджана, обстреливали азербайджанских военных из минометов и огнестрельного оружия.

Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

20 сентября Баку и Степанакерт при посредничестве российских миротворцев заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники.

Во время обострения конфликта погибло пять российских миротворцев. Власти Азербайджана заверяют, что ведется расследование и виновные будут наказаны.