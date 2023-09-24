Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве ветерана СВО в Челябинской области

Ход расследования обстоятельств смерти ветерана СВО, "вагнеровца" Максима Никитина в Челябинской области поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона

Уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Подозреваемым по делу проходит борец ММА Рустам Байжувенов. Следователем СК России задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской представить доклад об установленных обстоятельствах и мотивах произошедшего.

Ход дальнейшего расследования находится на контроле центрального аппарата СК России.