24 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Ямале пропал экипаж затонувшего катера

На Ямале спасатели обнаружили перевернутую баржу и затопленный катер "Авангард", перевозивший стройматериалы из поселка Приобье в Мужи, сообщили Накануне.RU департаменте гражданской защиты ЯНАО.

О происшествии сообщили рыбаки, вечером, 22 сентября. Инцидент произошел в 40 километрах от рыбацкой деревни Верхний Аканлейм. Рыбаки услышали вой сирены и хлопок. После - увидели, как по реке Малая Обь плывут бочки, куски фанеры. Они вызвали спасателей, которые и обнаружили затопленные судна.

Катерами "Журавль" и "Сова" проведены работы по обозначению места происшествия на фарватере. Поисковой группой "Ямалспас" выполнено обследование дна эхолотом, патрулирование береговой полосы правого и левого берега реки. Экипаж катера "Авангард" состоял из двух человек. Пока они не обнаружены.

Разлива ГСМ и нефтепродуктов нет. Из Салехарда для проведения водолазных работ выехала водолазная группа "Ямалспас".

Теги: катер, Авангард, экипаж, Малая Обь


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