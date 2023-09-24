По факту повреждения памятника бойцам СВО возбудили дело

В Лесозаводске возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала памяти погибших при защите интересов Отечества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Приморья.

Инцидент произошел в селе Павло-Федоровка. В ночь с 23 на 24 сентября неизвестные повредили фотографии погибших бойцов на мемориале памяти, установленном местными жителями. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений". Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.